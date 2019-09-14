Роман Гузель Яхиной «Дети мои» перевели на немецкий с изменением названия

Татарская писательница Гузель Яхина в октябре презентует свой роман «Дети мои» в Германии. Роман уже вышел на немецком, при этом название изменилось на «Дети Волги» (Wolgakinder)

Яхина объяснила, что, по ее мнению, такое название будет более удачным для немецкого читателя. При этом она не берется прогнозировать успех романа в Германии, передает «Татар-информ».

Роман повествует о немцах Поволжья 20—30-х годов. Главным героем является учитель Якоб Бах: он растит единственную дочь на уединенном хуторе и пишет сказки, которые воплощаются в реальности.

Напомним, что в Казани начался показ сериала «Зулейха открывает глаза» по одноименному произведению Яхиной. Подробнее о сериале — в материале «Реального времени».

