Как «Зулейха открывала глаза» на большом экране в Казани

Сериал по роману Гузель Яхиной: интрига с датой выхода, «татарский вопрос» и Чулпан как Мерил Стрип

В Казани состоялась презентация сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по сюжету одноименного романа-бестселлера Гузель Яхиной. Вместо обещанной первой серии зрители увидели лишь фрагменты фильма — впрочем, хронометраж их составил целый час. Что происходило на экране и чем на презентации возмутилась автор книги — в репортаже корреспондента «Реального времени».

Последнее слово — за телеканалом

В рамках 13-го «Аксенов-феста» в казанском ДК им. Ленина состоялась презентация сериала «Зулейха открывает глаза». Именно казанский зритель первым увидел фрагменты картины, снятой по одноименному роману Гузель Яхиной. Напомним, роман был опубликован в 2015 году. За это произведение Яхина получила литературную премию «Большая книга», затем телеканал «Россия 1» начал съемки сериала по его сюжету (режиссер Егор Анашкин).

Всего отснято и предварительно смонтировано восемь серий по 52 минуты каждая. В главной роли снялась Чулпан Хаматова. Также в съемках приняли участие актеры Евгений Морозов, Юлия Пересильд, Сергей Маковецкий, Роман Мадянов, Елена Шевченко, Александр Баширов, Рамиль Сабитов, Роза Хайруллина и другие.

Как объяснил перед просмотром исполнительный продюсер фильма Илья Папернов, работа над картиной еще идет

Как сообщало «Реальное время», съемки проходили в нескольких регионах России, в том числе в Татарстане (в Казани, Кукморском, Зелендольском и Лаишевском районах). Первый трейлер фильма вышел в мае.

Следует отметить, что журналистам обещали показ первой серии. Но, как объяснил перед просмотром исполнительный продюсер фильма Илья Папернов, работа над картиной еще идет, и первая серия пока не готова. Поэтому собравшимся показали лишь отдельные знаковые эпизоды фильма.

— Мы не знаем, когда выйдет сериал, — подчеркнул Папернов. — По слухам, это будет осенью. Так что еще два с половиной месяца трепетного ожидания. Канал («Россия 1», — прим. ред.) не раскрывает этот секрет.

Перед просмотром ожидался и подход Яхиной к прессе. Но вместо писательницы к журналистам вышли, помимо Папернова, Евгений Морозов (сыграл Игнатова) и Рамиль Сабитов (Муртаза).

В первой сцене разыгрывают агитационный спектакль на фоне Спасской башни Казанского кремля. Фото Дмитрия Резнова

Что увидели зрители на экране?

Предупреждение для нечитавших роман: ниже будут спойлеры.

Итак, в первой сцене на фоне Спасской башни Казанского кремля разыгрывают агитационный спектакль на татарском языке. Далее показаны эпизоды убийства Муртазы (муж Зулейхи, играет Рамиль Сабитов) «красноордынцем» Игнатовым (Евгений Морозов) и раскулачивания. Затем Зулейху (Чулпан Хаматова) везут в санях по заснеженной улице Кремлевской — прямо как на суриковской картине «Боярыня Морозова». НКВДшница Настасья (Юлия Пересильд, ее роль в сериале сильно расширена по сравнению с книгой), только что отрубившая косы Зулейхе, грациозно скачет верхом на коне и поет первые строчки «Интернационала»: «Вставай, проклятьем заклейменный…»

Вот людей сажают в «столыпинский вагон». Потом из «скотовозок» выносят трупы непереживших тяжелых условий людей, которые складывают вдоль железной дороги. Прибытие в Сибирь. Тонущая баржа, Зулейха в воде (где растворяется припасенная отравленная сахарная голова). Запертые люди в идущем ко дну судне тянут руки через решетки. Драка спецпереселенцев за привезенный скарб.

Эмоционально показано начало родов Зулейхи. Доктор Лейбе (Сергей Маковецкий) поначалу отказывается принимать их, но Игнатов угрозами заставляет немца исполнить врачебный долг. И практически сразу дан кадр, в котором Зулейха прижимает к себе здорового младенца.

Спецпереселенцы пилят лес, двое сбегают на плоту. Игнатов, уже изрядно обросший, попадает в яму, в которой сидит волк, в тяжелой схватке человек побеждает хищника. Чекист Зиновий Кузнец (Роман Мадянов) прибывает в поселок Семрук, видит здесь «коммунистический рай» и вместе с Игнатовым выпивает за товарища Сталина.

Зулейху (Чулпан Хаматова) везут в санях по заснеженной улице Кремлевской — прямо как на суриковской картине «Боярыня Морозова». Фото Дмитрия Резнова

Иван Игнатов влюблен в Зулейху, пытается ее поцеловать. Сама героиня идет через лесоповал, где вовсю кипит работа, в метре от нее падает дерево. Настасья, неравнодушная к Игнатову, кричит на Зулейху, упрекая, что та приворожила его «своим татарским зельем».

Пьяный дебош Кузнеца и собутыльников с пальбой. Игнатов бежит за отходящим катером мимо лесозаготовок по плывущим по Ангаре бревнам и зовет: «Зина» (так он называет Зиновия Кузнеца).

Еще одна сцена с волками. Животные кружатся вокруг дерева, на которое успел взобраться Юзуф, сын Зулейхи. Татарская женщина, к тому времени уже научившаяся неплохо охотиться, меткими выстрелами из ружья уничтожает зверей и спасает ребенка.

Поселенцы читают в газете «Правда» о начале Великой Отечественной войны. Мальчики играют в «войнушку».

Шестнадцатилетний Юзуф планирует уехать на учебу в Ленинград, мать его не отпускает. В итоге Зулейха примиряется с решением сына и смотрит в глаза отплывающему на лодке сыну, которого ждет новая жизнь…

Отрывки из фильма явно впечатлили присутствующих дам

Как Яхину возмутил стол в татарской избе

Собственно, на такой минорной ноте и закончился показ. Отрывки из фильма явно впечатлили присутствующих дам. У многих, в том числе у официального представителя казанского Кремля Лилии Галимовой, выступили слезы на глазах. Впрочем, даже некоторые мужчины стыдливо прятали глаза. Значит, создатели картины смогли достучаться до сердец, с чем их можно поздравить.

По всей видимости, в зрительном зале не было людей из разряда «не читал, но осуждаю» — сюжет был понятен всем. Может быть, по этой причине не прозвучало ни слова критики. Предполагалось, что зрители будут задавать вопросы пришедшим автору книги, режиссеру фильма, продюсеру и актерам. Но больше звучали слова благодарности от собравшихся и просьбы от студентов и заслуженных казанских актеров взять их на съемки нового фильма.

Не обошли стороной и национальный вопрос. К слову, Рамиль Сабитов перед показом поприветствовал сидящих в зале на татарском языке, временами переходя на русский.

Гузель Яхина, ранее посмотревшая все восемь серий режиссерской версии фильма, осталась довольна проделанной работой.

— Татарская тема показана очень аккуратно, — подчеркнула писательница. — С самого начала фильма параллельно идут татарская речь и русская. Меня волновало, как татарский быт будет показан на экране. Я настоятельно просила пригласить экспертов по быту татар, что и было сделано. Очень благодарна сотрудникам Казанского университета за их помощь.

Гузель Яхина, ранее посмотревшая все восемь серий режиссерской версии фильма, осталась довольна проделанной работой

Однако Яхину поначалу возмутил стол, который создатели фильма разместили в татарской избе. В итоге выяснилось, что это не ошибка: в 1930 году в доме зажиточных татар мог уже стоять такой «элемент социалистического быта».

Она отметила, что фильме неплохо представлены татарстанские актеры: Роза Хайруллина («в фильме она выглядит жутковато, но у нее сильный образ»), Николай Козак, Рамиль Сабитов. Художником-постановщиком картины стал Рашит Сафиуллин. Изначально композитором сериала был выбран еще один татарстанец Эльмир Низамов, но в итоге он был заменен на москвича Дмитрия Данькова.

Егор Анашкин в свою очередь добавил, что в Татарстане было трудно найти татарскую деревню, соответствующую времени. И пришлось изрядно потрудиться, чтоб соорудить правильные декорации.

Свое слово о «национальном» сказал и Евгений Морозов.

— Я 7 месяцев прожил в Казани, и ваша история, татарский дух легли мне на душу, — признался актер. — Я не татарин, но все это прочувствовал. Сам я родом из Крыма. И здесь, пообщавшись с местными ребятами, я понял разницу между крымскими татарами и татарами «настоящими».

Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени» о работе с Чулпан Хаматовой, актер заявил, что долгие годы мечтал сняться со знаменитой уроженкой Казани и даже сравнил ее с голливудскими дивами

«Запутавшийся» Морозов

Были и другие признания Морозова. Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени» о работе с Чулпан Хаматовой, актер заявил, что долгие годы мечтал сняться со знаменитой уроженкой Казани и даже сравнил ее с голливудскими дивами.

— Она гениальная актриса… Если бы в 1917 году не пришли большевики и не национализировали наши киностудии, то мы бы догнали Голливуд, а Чулпан была бы не менее известной во всем мире, чем Мерил Стрип, например, — расчувствовался собеседник журналистов.

Морозов не скупился на добрые слова в адрес «большой умнички» Яхиной и весьма любопытно охарактеризовал собственную роль.

— Иван Игнатов — это запутавшийся человек. Я сначала не знал, как к этой роли подступить. А Сергей Маковецкий мне все время кричал: «Это роль мечты». Но я понял, что это классическая история про мужчину и женщину. Мужчина ходит-бродит, не знает, что делать. Он сам мучается и мучает всех вокруг. Но потом встречается правильная женщина, к которой он не готов. Она ему говорит: «Иди погуляй». Он какое-то количество лет гуляет. Потом успокаивается, возвращается и обретает любовь.