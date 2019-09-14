В США получили цветное фото первой межзвездной кометы, открытой астрономом из Крыма

Астрономам в США удалось получить цветной снимок первой межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov). Ее открыл астроном-любитель из поселка Научного Бахчисарайского района Крыма Геннадий Борисов.

Here's a picture of the interstellar comet! All that fuzziness is ice turning into gas and floating away. https://t.co/ZhiCsY9Tee (photo cred: Gemini Observatory/NSF/AURA) pic.twitter.com/OM5rK8oZZ5 — Leah Crane (@DownHereOnEarth) September 13, 2019

Изображение получили в американской обсерватории Gemini, расположенной на вершине спящего вулкана Мауна-Кеа в штате Гавайи.

В обсерватории заявили, что у кометы довольно краткий период видимости. Из-за этого астрономам пришлось «буквально подниматься по тревоге среди ночи», чтобы запечатлеть ее, передает ТАСС.