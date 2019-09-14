Новости общества

10:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В США получили цветное фото первой межзвездной кометы, открытой астрономом из Крыма

20:29, 14.09.2019
В США получили цветное фото первой межзвездной кометы, открытой астрономом из Крыма
Фото: flickr.com

Астрономам в США удалось получить цветной снимок первой межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov). Ее открыл астроном-любитель из поселка Научного Бахчисарайского района Крыма Геннадий Борисов.

Изображение получили в американской обсерватории Gemini, расположенной на вершине спящего вулкана Мауна-Кеа в штате Гавайи.

В обсерватории заявили, что у кометы довольно краткий период видимости. Из-за этого астрономам пришлось «буквально подниматься по тревоге среди ночи», чтобы запечатлеть ее, передает ТАСС.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости партнеров