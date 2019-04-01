СМИ назвали компанию с самой большой прибылью в мире

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в 2018 году получила прибыль в размере $111,1 млрд. Об этом стало известно после того, как рейтинговые агентства Moody's и Fitch присвоили компании кредитные рейтинги.

Как сообщает Financial Times, прибыль, которую получила Saudi Aramco, стала рекордной среди мировых компаний. Так, чистая прибыль Apple в прошлом году составила $59,53 млрд.

Что касается рейтингов, то Moody's присвоило компании рейтинг А1, а Fitch – А+. Ткие же рейтинги у правительства Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия по итогам 2018 года заняла третье место в мире по добыче нефти.