Дефицит бюджета США впервые за семь лет превысил $1 трлн

Дефицит государственного бюджета США достиг показателя в $1 трлн впервые с 2012 года. С октября по август 2019 года дефицит вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

При этом комитет по федеральному бюджету США опасается, что к 2028 году уровень дефицита может достичь $2 трлн, пишут «Известия» со ссылкой на американские СМИ. Среди причин называется снижение налогов в общей сумме на $1,5 трлн президентом страны Дональдом Трампом в 2017 году, а также увеличение процентов по гособлигациям.

Напомним, в мае Конгресс США попросил выделить $280 млн на сдерживание России.

