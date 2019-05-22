Конгресс США попросил выделить $280 млн на сдерживание России

Конгресс США запросил выделить $280 млн на финансирование Фонда противостояния российскому влиянию с 1 октября 2019 года по 3 сентября 2020 года.

В текущем году на сдерживание России будет потрачено $250 млн, то есть предлагается увеличить бюджет на $30 млн, пишет РБК.

Деньги пойдут на помощь кандидатам на вступление в Евросоюз, а также на поддержку демократии «в Российской Федерации, странах ее периферии, а также других странах в Европе и Евразии, которые <...> уязвимы перед враждебным влиянием Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что в США может появиться новая структура для противодействия влиянию России в мире.