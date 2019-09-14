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Reuters: на россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram

03:31, 14.09.2019
Reuters: на россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Российские операторы связи России проверят оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных интернет-ресурсов на пользователях в Тюмени.

Проверка должна завершиться до конца сентября, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В тестировании используют программно-аппаратный комплекс компании «РДП.ру».

Ранее рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым определила наиболее эффективный способ блокировки мессенджера Telegram. Таковым признана как раз разработка компании «РДП.ру».

Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля 2018 года. Однако сейчас мессенджер по-прежнему доступен.

Технологии
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