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Роскомнадзор нашел эффективный способ блокировки Telegram

01:47, 29.03.2019
Роскомнадзор нашел эффективный способ блокировки Telegram

Рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым определила наиболее эффективный способ блокировки мессенджера Telegram. Таковым признана разработка компании «РДП.ру».

Однако пока метод применялся только в «лабораторных условиях», пишут «Ведомости».

Напомним, что уже около года ведомство пытается заблокировать мессенджер на территории России. Однако массовая блокировка IP-адресов привела к отключению множества различных сервисов, но не мессенджера Павла Дурова.

Вице-премьер РФ Максим Акимов уже признавал, что в процессе блокировки Telegram Роскомнадзор применял незрелые технические решения.

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