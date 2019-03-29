Роскомнадзор нашел эффективный способ блокировки Telegram

Рабочая группа во главе с руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым определила наиболее эффективный способ блокировки мессенджера Telegram. Таковым признана разработка компании «РДП.ру».

Однако пока метод применялся только в «лабораторных условиях», пишут «Ведомости».

Напомним, что уже около года ведомство пытается заблокировать мессенджер на территории России. Однако массовая блокировка IP-адресов привела к отключению множества различных сервисов, но не мессенджера Павла Дурова.

Вице-премьер РФ Максим Акимов уже признавал, что в процессе блокировки Telegram Роскомнадзор применял незрелые технические решения.