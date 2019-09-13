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«Ак Барс» обыграл «Металлург», Зарипов набрал два очка

21:34, 13.09.2019
«Ак Барс» обыграл «Металлург», Зарипов набрал два очка
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» в рамках игрового дня Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одолел «Металлург» из Магнитогорска со счетом 2:1.

В составе «барсов» отличились Викстранд и Зарипов, набравший в этой игре два (1+1) очка. Гости ответили шайбой Локтионова в меньшинстве.

«Ак Барс» — «Металлург» Мг — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Голы:
1:0 — 9 Викстранд (Зарипов)
2:0 — 49 Зарипов (Галимов)
2:1 — 49 Локтионов (Антипин)

СпортХоккей Татарстан
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