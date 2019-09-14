Сегодня местами по Татарстану возможен небольшой дождь и до +26

В субботу, 14 сентября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами небольшой дождь, возможна гроза.

Ветер юго-западный умеренный, днем и вечером местами сильный порывами до 17 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем — от +21°С до 26°С. В Казани днем ожидается от +22°С до 24°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +24°С до 26°С.

Ранее в МЧС предупредили татарстанцев о грозе и сильном ветре.