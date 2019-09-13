В МЧС предупредили татарстанцев о грозе и сильном ветре

В субботу, 14 сентября, в Татарстане ожидаются гроза и усиление ветра до 17 м/с. В республиканском главке МЧС рекомендовали находиться в помещениях.

«В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, так же рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев», — говорится в сообщении ГУ МЧС по РТ.

Также в МЧС рекомендовали укрываться от ветра в подземных переходах или подъездах зданий.

Велосипедистам и мотоциклистам спасатели посоветовали пережидать грозу. Автолюбителям также посоветовали не продолжать поездку, «поскольку не исключены нарушения в работе электроники».