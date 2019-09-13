Во время тренировки умер чемпион ПФО по боксу

На тренировочном занятии в Ульяновске умер мастер спорта по боксу Андрей Молоканов. Об этом сообщил тренер боксера Сергей Михайлов.

«Внезапно Андрей опустился на колени со словами «Мне плохо». Спустя несколько секунд он потерял сознание. Мы попытались вернуть его в чувство — давали нашатырь, делали массаж сердца и, конечно, вызвали скорую помощь. Увы, ни мы, ни прибывшие врачи спасти его не смогли. Позже причиной смерти назвали сердечную недостаточность», — сказал тренер спортсмена.

Андрей Молоканов — чемпион Приволжского федерального округа, спортсмену было 28 лет.