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Квартальнов поддержал людей с онкологическими заболеваниями

14:07, 13.09.2019
Квартальнов поддержал людей с онкологическими заболеваниями
Фото: twitter.com/hcakbars

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов вместе со своей женой Жанной поучаствовал в шествии «Зажги ночь». Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

Акция задумана в поддержку людей с онкологическими заболеваниями.

Сын Квартальнова, хоккеист Никита Квартальнов, победил подобную болезнь, обнаруженную у него в 18 лет. После излечения он вернулся на лед, но в прошлом году закончил игровую карьеру и стал хоккейным агентом.

Напомним, что сегодня «Ак Барс» проведет свой первый домашний матч в сезоне-2019/20 против «Металлурга».

СпортХоккейОбщество Татарстан
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