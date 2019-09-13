Квартальнов поддержал людей с онкологическими заболеваниями

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов вместе со своей женой Жанной поучаствовал в шествии «Зажги ночь». Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

Акция задумана в поддержку людей с онкологическими заболеваниями.

Сын Квартальнова, хоккеист Никита Квартальнов, победил подобную болезнь, обнаруженную у него в 18 лет. После излечения он вернулся на лед, но в прошлом году закончил игровую карьеру и стал хоккейным агентом.

Напомним, что сегодня «Ак Барс» проведет свой первый домашний матч в сезоне-2019/20 против «Металлурга».