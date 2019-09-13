Набиуллина поддержала концепцию накопительных пенсий от Минфина РФ

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина одобрила новую концепцию накопительной пенсионной системы, разработанную Минфином РФ.

«Это система гарантированная, добровольный продукт. Это большое продвижение вперед. Те наработки, которые были, когда обсуждался индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), будут учтены. Поэтому мы полностью поддерживаем этот подход», — приводит слова Набиуллиной «Интерфакс».

Накануне первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов пояснил журналистам, что главная особенность нового законопроекта о «гарантированном пенсионном продукте» — это именно добровольность.

Предыдущий проект вызвал споры из-за предложения об автоподписке. Таким образом деньги граждан без их разрешения переводились бы на накопительные счета.