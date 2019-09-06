Минфин РФ раскрыл детали нового закона о накопительных пенсиях

Министерство финансов РФ официально сообщило о новом законе, посвященном пенсионным накоплениям. Ведомство раскрыло некоторые подробности о документе.

Законопроект получил рабочее название «О гарантированном пенсионном продукте» и сейчас находится на согласовании в Минтруде. Далее он будет представлен для общественного обсуждения.

В Минфине подчеркнули, что граждане будут присоединяться к программе накопительных пенсий на добровольной основе, передает «РИА Новости».

Согласно сообщению пресс-службы министерства, государство гарантирует сохранность таких накоплений. Накопительные счета должны регистрироваться центральным администратором, для бизнеса предполагаются налоговые льготы, а для граждан налоговые вычеты.

В Минфине добавили, что в рамках новой системы у граждан будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления, имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования.

«Основная цель данного законопроекта — создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов для как самостоятельного формирования таких накоплений работниками, так и для развития корпоративных пенсионных программ», — цитирует агентство сообщение Минфина.

Ранее в ПФР предложили поднять поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионеры будут получать не ежемесячные выплаты, а все деньги сразу.