Google заплатит Франции миллиард долларов после раскрытия налогового мошенничества

Google согласился выплатить французским властям около миллиарда евро (или 1,1 миллиарда долларов) для урегулирования налогового мошенничества, начавшегося четыре года назад. К такому соглашению компания и власти Франции пришли в ходе досудебного урегулирования дела. Сумма включает штраф в размере 500 миллионов евро и дополнительные налоги в размере 465 миллионов евро. Суммарный налоговый платеж составляет менее 1,6 миллиарда евро, которые министерство финансов Франции запрашивало у Google после обыска офисов компании в Париже в 2016 году.

Напомним, французские следователи выяснили, что Google, европейская штаб-квартира которой находится в Дублине, платила взносы Франции, не декларируя часть своей деятельности в этой стране.

Между тем Google, входящая в состав Alphabet Inc, платит небольшой налог в большинстве европейских стран, поскольку сообщает почти обо всех своих продажах в Ирландии. Это возможно благодаря лазейке в международном налоговом законодательстве, пишет «Рейтер».

«Соглашение позволяет окончательно разрешить все прошлые споры на эту тему», — сказал один из адвокатов Google Антонин Леви на слушании в парижском суде.

Однако в компании по-прежнему убеждены в том, что скоординированная реформа международной налоговой системы — лучший способ обеспечить четкую основу для компаний, действующих во всем мире.

Соглашение между Google и правительством Франции создаст правовой прецедент для других крупных технологических компаний, присутствующих в стране. Министр бюджета Джеральд Дарманин уже заявил об аналогичных переговорах с несколькими компаниями.

Напомним, ранее стало известно, что комиссия Совфеда РФ разберет нарушения Google и Facebook на выборах.