Комиссия Совфеда разберет нарушения Google и Facebook на выборах
Комиссия Совфеда о защите госсуверенитета РФ разберет нарушения со стороны Google и Facebook, которые разместили в день голосования в России политическую рекламу, заявил глава комиссии Андрей Климов.
«У нас отработана схема общения с представителями этих компаний. В любом случае это будет предметом серьезного разбирательства комиссии», — цитирует «РИА Новости» слова законодателя.
Климов также рассказал, что лично увидел на русскоязычном телеканале Euronews 8 сентября передачу, в которой представители оппозиции призывают голосовать против определенных кандидатов. Он подчеркнул, что это является нарушением законодательства, которое требует разбирательств.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор обнаружил распространение политической рекламы в Google, Facebook и на YouTube в дни, когда это запрещено законом в связи с выборами, то есть 7 и 8 сентября.ОбществоТехнологии
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