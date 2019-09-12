Костин предложил освободить малоимущих россиян от налогов

Глава ВТБ Андрей Костин в рамках Московского финансового форума заявил, что на данный момент обсуждается идея создания необлагаемого минимума дохода физических лиц. Это, по его мнению, решит проблему для самых незащищенных людей с самыми низкими доходами, освободив их от налогов.

«Что касается налоговой сферы, мне кажется, что мы можем вот при таком профиците (бюджета, — прим. ред.) перейти к некому аккуратному смягчению политики, но очень точечно, — цитирует RT главу ВТБ.

Костин отметил, это также можно приметить и для малого бизнеса.

Ранее сообщалось, что россиян, у которых зарплата ниже 13 тысяч рублей, могут освободить от подоходного налога.