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Костин предложил освободить малоимущих россиян от налогов

20:40, 12.09.2019
Костин предложил освободить малоимущих россиян от налогов
Фото: kremlin.ru

Глава ВТБ Андрей Костин в рамках Московского финансового форума заявил, что на данный момент обсуждается идея создания необлагаемого минимума дохода физических лиц. Это, по его мнению, решит проблему для самых незащищенных людей с самыми низкими доходами, освободив их от налогов.

«Что касается налоговой сферы, мне кажется, что мы можем вот при таком профиците (бюджета,прим. ред.) перейти к некому аккуратному смягчению политики, но очень точечно, — цитирует RT главу ВТБ.

Костин отметил, это также можно приметить и для малого бизнеса.

Ранее сообщалось, что россиян, у которых зарплата ниже 13 тысяч рублей, могут освободить от подоходного налога.

Экономика
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