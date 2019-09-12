СМИ: в России начнут готовить к пенсии с 45 лет

С 2022 года россияне смогут контролировать, насколько полно и точно Пенсионный фонд собирает необходимые для назначения пенсий данные. К этому планируют привлекать граждан с 45 лет.

Нововведения предусмотрены в рамках суперсервиса «Пенсия онлайн». Если гражданин найдет ошибку в данных, он может «своевременно оповестить ПФР о выявленных неточностях».

Проверить информацию можно и сейчас в личном кабинете на сайте ПФР, но об услуге знают немногие. К тому же от сервиса пока не приходят уведомления о такой возможности, пишут «Известия».

Ранее Россия заняла 46-е место в мире по числу пенсионеров.

