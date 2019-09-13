Камила Валиева: «Хотела бы поувереннее кататься, потому что сегодня я немного осторожничала»

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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своих ощущениях после успешного выступления с короткой программой на юниорском этапе Гран-при в Челябинске.

«Когда делала прыжок, на выезде слышала очень много аплодисментов, но не слышала музыку. Даже чуть замялась. Думаю: «А где музыка-то?» В принципе, я довольна, как сегодня собралась на прокат, завтра постараюсь тоже сделать все хорошо.

Я всегда на соревнованиях думаю не о соперниках, а о своих программах, как сделать лучше, чем на прошлом старте. Главный мой соперник — это я сама на данный момент. Но вообще я хотела бы поувереннее кататься, потому что сегодня я немного осторожничала», — цитирует уроженку Татарстана ТАСС.

Отметим, что Валиева лидирует после короткой программы на этапе юниорского Гран-при в Челябинске.

Ранее Камила Валиева выиграла этап Гран-при во Франции.