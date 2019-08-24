Камила Валиева выиграла юниорский этап Гран-при во Франции

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Российская фигуристка Камила Валиева с результатом в 222,95 балла выиграла этап Гран-при, проходящий в эти дни во французском Куршевеле.

Второе место заняла спортсменка из Южной Кореи Со Ен И (191,07). Третьей стала другая россиянка Майя Хромых (179,32).

Итоговое положение

1. Камила Валиева (Россия) — 200,71

2. Со Ен И (Южная Корея) — 191,07

3. Майя Хромых (Россия) — 179,32

4. Нана Араки (Япония) — 175,13

5. Томоэ Кавабата (Япония) — 171,67

Отметим, что 13-летняя Валиева является уроженкой Татарстана и тренируется вместе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой в группе знаменитого тренера Этери Тутберидзе.