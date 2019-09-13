Следком Башкирии помог многодетной семье с 10 детьми приобрести дом

Следственный комитет Башкирии принял меры для того, чтобы супружеская пара с 10 детьми получила свой дом.

Семья осталась без жилья в связи с пожаром на территории их домовладения в селе Бурибай Хайбуллинского района. Администрация района разместила их в муниципальной служебной двухкомнатной квартире, однако такой большой семье там было тесно.

Следственный комитет Башкирии совместно с профильными ведомствами помог решить эту проблему. Акционерным обществом «Бурибаевский горно-обогатительный комбинат» была оказана значительная материальная поддержка местному благотворительному фонду, благодаря которой для семьи Потякиных приобретен жилой дом и передан им в собственность, передает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что 19 июля сотрудники ГИБДД Башкирии помогли роженице быстрее доехать до больницы.

