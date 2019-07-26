В Башкирии сотрудники ГИБДД помогли роженице быстрее добраться до роддома

Фото: ГИБДД по РБ

19 июля, в десятом часу утра, сотрудники ГИБДД Башкирии помогли роженице быстрее доехать до больницы.

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД МВД по РБ капитан полиции Айрат Батыршин и старший лейтенант полиции Игорь Фатун несли службу на 43-м км автодороги Уфа — Оренбург, этот участок ремонтировался. Сотрудники заметили, что по встречной полосе с нарушением правил на большой скорости движется автомобиль. Водитель машины пояснил, что в салоне находится его жена, у которой начались схватки.

Женщине было необходимо как можно скорее доехать до больницы. Инспекторы ГИБДД сопроводили семью до участка, где дорога была свободна. После этого супруги самостоятельно продолжили свой путь. В семье родилась девочка. Родственники роженицы в социальных сетях поблагодарили сотрудников ГИБДД за помощь, сообщает ГИБДД по РБ.

Напомним, ранее в Казани полицейским пришлось вызволять оставленного в машине ребенка.