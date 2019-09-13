Пассажиропоток в аэропорту Бегишево вырос на 5%

Пассажиропоток аэропорта Бегишево в январе — августе составил 537,5 тыс. человек. Это на 5% больше аналогичного периода 2018 года.

На внутренних воздушных линиях за первые восемь месяцев текущего года количество пассажиров выросло на 8% по сравнению с прошлым годом, до 469,2 тыс. человек. Международными рейсами с января по август текущего года воспользовались 68 319 пассажиров.

Самыми востребованными маршрутами на внутренних направлениях стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. На международных линиях популярными направлениями стали Анталья, Даламан и Дубай, сообщает пресс-служба аэропорта.

Ранее сообщалось, что аэропорты «Казань» и «Бегишево» хотят оформить в соответствии с присвоенными именами Тукая и Лемаева.

