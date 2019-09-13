Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 65,5 рубля

Директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслан Селиванов считает, что на следующей неделе курс рубля будет находиться в диапазоне 64,5—65,5 рубля за 1$.

На этой неделе рубль укрепился. Это было связано с улучшением геополитического фона: оптимизм в отношениях США и Китая, обмен пленными между Россией и Украиной, улучшение отношений между США и Ираном.

Смягчение монетарной политики на заседании ЕЦБ и ожидания по снижению ставки со стороны ФРС США на следующей неделе будут способствовать стабильному курсу национальной валюты.

Напомним, что МЭР ожидает, что в следующем году рост реальных доходов россиян составит 1,5%.