Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 65,5 рубля
Директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслан Селиванов считает, что на следующей неделе курс рубля будет находиться в диапазоне 64,5—65,5 рубля за 1$.
На этой неделе рубль укрепился. Это было связано с улучшением геополитического фона: оптимизм в отношениях США и Китая, обмен пленными между Россией и Украиной, улучшение отношений между США и Ираном.
Смягчение монетарной политики на заседании ЕЦБ и ожидания по снижению ставки со стороны ФРС США на следующей неделе будут способствовать стабильному курсу национальной валюты.
Напомним, что МЭР ожидает, что в следующем году рост реальных доходов россиян составит 1,5%.АналитикаЭкономикаФинансыБанки
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