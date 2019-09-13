Татьяна Тарасова назвала тренера Алины Загитовой лучшим в мире

Фото: Global Look Press

Эксперт по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала работу олимпийской чемпионки Пхенчхана-2018 Алины Загитовой под руководством тренера Этери Тутберидзе.

«Вы знаете, у Алины есть профессиональный тренер, лучший тренер в мире сейчас по результатам. Ей лучше видно, чем вам или мне, так зачем же мы будем влезать в это, мне кажется, что это бестактно.

Этери Тутберидзе — выдающийся тренер, который знает, куда Алину отправлять и куда не отправлять. Форму надо иметь к чемпионату России, чемпионату Европы и чемпионату мира», — сказала Тарасова.

Ранее Татьяна Тарасова назвала катание Евгении Медведевой лучше, чем Алины Загитовой.