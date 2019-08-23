Татьяна Тарасова: «Медведева по катанию ничем не уступает Загитовой, стала даже лучше скользить»

Фото: Global Look Press

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова сравнила выступления Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

— Сейчас много говорят о том, что Алине Загитовой, у которой нет ни тройного акселя, ни четверного прыжка, сложно будет отобраться в сборную, конкурируя со спортсменками своей же группы.



— Я так не считаю. Потому что уровень мастерства, катания, интерпретации программ не позволят Алине по второй оценке уйти низко.



— То же самое можно сказать и о Евгении Медведевой? Ведь в части катания она ничем Загитовой не проигрывает?



— Не проигрывает. Не знаю, выучит ли она лутц-ритбергер, но это не слишком принципиально: она делает сальхов-ритбергер, и делает его очень хорошо. Жаль, что не прыгнула на Олимпийских играх. Она хотела, но подчинилась тому, что ей было написано. Конечно, на больной ноге это был бы риск, возможно, неоправданный. Плюс позвоночник еще был сильно не в порядке, между нами говоря.



Сейчас я вижу, что Медведева стала еще лучше скользить. Я видела, как она работает с Брайаном Орсером, как работала одна, когда приезжала в Москву. Но с самодеятельностью в показательных выступлениях нужно, на мой взгляд, заканчивать.

Знаю, что показательные номера Женя ставила себе сама, а это никуда не годится. Каждый показательный номер должен что-то в тебе открывать. Должен чем-то удивлять: концепцией, новыми элементами, новыми подходами, новой хореографией, в конце концов, — ответила Тарасова.

Напомним, ранее фигуристка Камила Валиева рассказала, что у Загитовой были переломы, после которых она заново училась ходить.