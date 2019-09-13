Эксперты развенчали мифы о покупке дешевых авиабилетов

Эксперты рассказали, почему не работают советы, как сэкономить на покупке авиабилетов. Стоимость авиабилетов в России в первом полугодии этого года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 7%, отметила начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.

Пользователи Сети активно дают друг другу советы, как сэкономить при покупке билетов на самолет. По словам главного редактора сайта frequentflyers.ru Ильи Шатилина, эти рекомендации — мифы.

«Все эти истории, что билеты нужно покупать ровно за 60 дней, ровно во вторник вечером, заходя со старого компьютера и из бедного района — это все сказки, которые печатают в интернете, и этими советами лучше не пользоваться, потому что времена изменились», — сказал он в в эфире радио Sputnik.

Он обратил внимание на то, что билеты на Новый год дорогие всегда.

«В сентябре билеты на Новый год покупать бессмысленно, потому что по низкой цене вы их не купите. Покупать их заранее тоже нет смысла, потому что авиакомпании прекрасно понимают, что на пиковые даты спрос выше, соответственно, и цена может быть выше», — отметил Шатилин.

Чтобы сэкономить на покупке авиабилетов, нужно выбирать неочевидные направления или покупать билеты в рамках акций, которые устраивают авиакомпании, посоветовал эксперт.

«Например, на прошлый Новый год «Победа» устраивала акцию, когда можно было прийти в аэропорт в костюме Деда Мороза и сесть на любой рейс, где есть свободные места. И три тысячи человек смогли прекрасно улететь на Новый год. Если нестандартно подойти к ситуации — почему нет?» — заключил Шатилин.

Ранее сообщалось, что по итогам года стоимость авиабилетов вырастет на 9—10% по сравнению с прошлым годом.

