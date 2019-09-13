Россиян предупредили о проблемах с доступом к сайтам

Дефицит интернет-адресов, который может наступить в России уже в конце сентября, создаст проблемы рядовым пользователям.

Все дело в том, что свободно открывавшиеся до последнего времени сайты начнут в массовом порядке требовать от посетителей подтвердить, что они не роботы, и вводить капчу (это специальный буквенно-цифровой код).

Это связано с особенностями устройства интернета: когда свободных адресов мало, оборудование операторов начинает присваивать выходящим в Сеть устройствам один и тот же номер, который свободен на момент выхода. Сайт видит заходы с одного и того же IP-адреса и воспринимает это как атаку.

Неудобства с доступом к порталам могут испытать миллионы россиян. Выходом из положения будет перевод интернет-сетей и ресурсов с устаревшего протокола IPv4 на новый — IPv6, передают «Известия».

Однако крупнейшие интернет-компании и операторы связи уже озадачились этим вопросом. По данным RIPE NCC, на конец прошлой недели для России, Европы и Ближнего Востока было доступно 1,88 млн IPv4-адресов. По состоянию на 9 сентября их было уже 1,69 млн.

Причиной является рост количества подключенных к интернету устройств. Компаниям, которым нужны IP-адреса, придется либо перекупать их у других участников рынка, либо ждать, пока их освободят.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» подписала антипиратский меморандум с крупнейшими книжными издательствами. Он предусматривает борьбу с размещением пользователями нелегальных копий книг на сайте.