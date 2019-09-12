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«ВКонтакте» запретит пользователям размещать пиратские копии книг

08:25, 12.09.2019
«ВКонтакте» запретит пользователям размещать пиратские копии книг
Фото: flickr.com

Социальная сеть «ВКонтакте» подписала антипиратский меморандум с крупнейшими книжными издательствами. Он предусматривает борьбу с размещением пользователями нелегальных копий книг на сайте.

В число участников соглашения вошли «Эксмо», АСТ, «Азбука-Аттикус», «Альпина паблишер», «Аудиокнига», «Литрес», а также Ассоциация по защите прав в интернете (АЗАПИ).

Чтобы выявить среди загружаемого контента пиратских копий, «ВКонтакте» будет использовать технологию Copyright Check, которая сравнивает размещаемый контент с базой данных, предоставляемой правообладателями, сообщают «Ведомости».

Соглашение рассчитано на год, система может начать свою работу на следующей неделе.

Ранее в мобильном приложении социальной сети «ВКонтакте» появился сервис AliExpress. Через него можно просмотреть полный ассортимент интернет-магазина, оформить доставку и оплатить заказы.

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