АСВ собирается перечислять выплаты безналичным способом

Агентство по страхованию вкладов собирается сделать механизм страховых выплат вкладчикам рухнувших банков дистанционным и безналичным.

Гендиректор АСВ Юрий Исаев на конференции банковской ассоциации «Россия» отметил, что деньги можно перечислять по-разному, в том числе через Систему быстрых платежей (СБП). Однако он предложил начать с карт национальной платежной системы «Мир», уточнив, что это могут быть и другие платежные системы, пишут «Ведомости».

«Беззаявительный порядок — это будущее, а по номеру карты, я думаю, мы сможем обсудить и сделать это в ближайшем времени из тех огромных реквизитов, которые мы должны обрабатывать», — сказал он.

Напомним, что АСВ в первом полугодии 2019 года выплатило страховые возмещения 55,8 тыс. вкладчикам на общую сумму 32,8 млрд рублей.