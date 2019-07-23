АСВ за полгода выплатило вкладчикам разорившихся банков 32,8 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в первом полугодии 2019 года выплатило страховые возмещения 55,8 тыс. вкладчикам на общую сумму 32,8 млрд рублей.

Таким образом, выплаты составили 96% от общего размера страховой ответственности агентства по страховым случаям 2019 года.

Отмечается, что в первом полугодии 2019 года страховые случаи наступили в отношении 12 банков-участников системы страхования вкладов. За аналогичный период прошлого года было 25 страховых случаев, говорится в сообщении агентства.

Кроме того, за первые 6 месяцев 2019 года АСВ обеспечило выплату страхового возмещения 22,4 тыс. вкладчиков 218 банков по ранее наступившим страховым случаям на общую сумму 4,6 млрд рублей.

Также АСВ увеличило процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди «ИнтехБанка» с 18,60% до 20,35% суммы установленных требований.

