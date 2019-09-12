Le Figaro извинилась за обозначение Киева в качестве части России

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Французская газета Le Figaro извинилась за то, что указала Киев как часть России.

Издание пояснило, что это было технической ошибкой, пишет посол Украины во Франции Олег Шамшур в Twitter.



«[Это] недопустимо для известных профессионалов в медиа. Редакция извинилась и исправила», — написал посол.

Ошибка содержалась в ролике с брифинга президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту Борисполь после проведения обмена с Россией заключенными. В левом верхнем углу была указана геолокация «Киев, Россия» (Kiev, Russie).

Ранее британская ежедневная газета The Guardian в материале с лучшими фотографиями опубликовала снимок с фестиваля «Таврида — АРТ» в Крыму, подписав его «Крым, Россия. Посетители идут на пятый «Таврида — АРТ» рядом с Судаком». Через несколько часов после публикации издание убрало упоминание России.