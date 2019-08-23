The Guardian убрала упоминание России в подписи к фото из Крыма через несколько часов после публикации

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Британская ежедневная газета The Guardian в материале с лучшими фотографиями опубликовала снимок с фестиваля «Таврида — АРТ» в Крыму, подписав его «Крым, Россия. Посетители идут на пятый «Таврида — АРТ» рядом с Судаком».

Через несколько часов после публикации издание убрало упоминание России в подписи к фото из Крыма, пишет RNS.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что воссоединение Крыма с Россией произошло на законных основаниях.