Сегодня в Татарстане потеплеет до +26 градусов
В пятницу, 13 сентября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Без осадков. Утром в отдельных районах туман.
Ветер юго-западный слабый, днем до умеренного, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
Максимальная температура днем — от +21°С до 26°С. В Казани днем ожидается от +23°С до 25°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +21°С до 23°С.
Ранее в МЧС предупредили жителей Татарстана о тумане утром.Общество Татарстан
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