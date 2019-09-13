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Сегодня в Татарстане потеплеет до +26 градусов

04:35, 13.09.2019
Сегодня в Татарстане потеплеет до +26 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 13 сентября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Без осадков. Утром в отдельных районах туман.

Ветер юго-западный слабый, днем до умеренного, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем — от +21°С до 26°С. В Казани днем ожидается от +23°С до 25°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +21°С до 23°С.

Ранее в МЧС предупредили жителей Татарстана о тумане утром.

Общество Татарстан
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