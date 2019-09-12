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Синоптики пообещали туманное утро в Татарстане

16:18, 12.09.2019
Синоптики пообещали туманное утро в Татарстане
Фото: torange.biz

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и утром 13 сентября на территории Татарстана местами ожидается туман.

Пресс-служба регионального главка МЧС порекомендовала водителям в связи с туманом по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния. Пешеходам, в свою очередь, рекомендуется пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода и не перебегать трассу перед движущимся транспортом.

При этом, по данным Гидрометцентра Татарстана, температура ночью будет колебаться в диапазоне от 6 до 11 градусов тепла.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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