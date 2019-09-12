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Счетная палата Татарстана нашла нарушения в деятельности ветеринарной службы РТ на 36 млн рублей

15:43, 12.09.2019
Счетная палата Татарстана нашла нарушения в деятельности ветеринарной службы РТ на 36 млн рублей
Фото: sprt.tatar

Счетная палата Татарстана проверила, как расходуются средства на функционирование ветеринарной службы республики. Аудиторы обнаружили нарушения на 36,4 млн рублей.

При этом все нарушения касались ведения бухгалтерского учета и были исправлены во время проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в 2017 году на обеспечение деятельности ветеринарной службы было направлено 524,4 млн рублей. В 2018 году эта сумма выросла до 808,4 млн рублей.

Финансирование организации противоэпизоотических мероприятий выросло в 4,3 раза — с 63 до 272 млн рублей. Однако такой резкий рост в Счетной палате объяснили закупкой передвижных клиник и ветеринарного лабораторного оборудования.

ОбществоВласть Татарстан Счетная палата РТДемидов Алексей Иванович
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