Счетная палата Татарстана нашла нарушения в деятельности ветеринарной службы РТ на 36 млн рублей

Счетная палата Татарстана проверила, как расходуются средства на функционирование ветеринарной службы республики. Аудиторы обнаружили нарушения на 36,4 млн рублей.

При этом все нарушения касались ведения бухгалтерского учета и были исправлены во время проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в 2017 году на обеспечение деятельности ветеринарной службы было направлено 524,4 млн рублей. В 2018 году эта сумма выросла до 808,4 млн рублей.

Финансирование организации противоэпизоотических мероприятий выросло в 4,3 раза — с 63 до 272 млн рублей. Однако такой резкий рост в Счетной палате объяснили закупкой передвижных клиник и ветеринарного лабораторного оборудования.