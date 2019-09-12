Евросоюз продлил антироссийские санкции

Совет Европы продлил действие персональных санкций в отношении ряда россиян и компаний. Они введены за «нарушение территориальной целостности» Украины.



В списке 170 граждан и 44 компании из России и Украины, сообщается в материалах Евросовета.

Полгода назад в список были внесены имена еще восьми физических лиц, связанных с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе.



Ранее сообщалось, что представители стран Евросоюза одобрили продление индивидуальных санкций.