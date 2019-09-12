Полиция Ижевска задержала основательницу финансовой пирамиды из Казани

Полицейские из Ижевска нашли подозреваемую в мошенничестве, объявленную в федеральный розыск их коллегами из Казани. Она была задержана и доставлена в столицу Татарстана.

«Установлено, что задержанная совершила ряд мошенничеств по типу «финансовой пирамиды», обещая гражданам повышенные денежные выплаты в сфере страхования», — передает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Разыскивалась подозреваемая по уголовному делу о «Мошенничестве, совершенном в особо крупном размере».

Напомним, в июне в Казани осудили лидера финансовой пирамиды «Сберсоюз» Антона Кирилюка. Он был приговорен к 7 годам колонии за мошенничество, ущерб по которому составил 427 млн рублей.