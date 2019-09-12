Фарид Мухаметшин стал первым в рейтинге глав региональных заксобраний от «Медиалогии»
Лидером медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в августе стал глава татарстанского парламента Фарид Мухаметшин с медиаиндексом 10 117,2 (+1).
На втором месте — Сергей Сокол (Иркутская область), на третьем — Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург).
Глава башкирского Курултая Константин Толкачев занял четвертое место в рейтинге, московский глава заксобрания Алексей Шапошников — пятое.
Основными событиями с участием Фарида Мухаметшина, о которых сообщали СМИ, стали:
- отрицательный отзыв на проект ФЗ об установлении памятной даты России «11 ноября — День окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год)»;
- встреча председателя Госсовета Татарстана с финалистами общественного-политического проекта «ПолитЗавод», организованного республиканским отделением партии «Единая Россия»;
- зональный семинар-совещание по вопросам повышения деловой активности сельчан в Тюлячинском районе, говорится на сайте «Медиалогии».
Напомним, ранее Фарид Мухаметшин рассказал о том, каким видит будущее журналистики.ОбществоВласть БашкортостанТатарстан Мухаметшин Фарид Хайруллович
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