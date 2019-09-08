Мухаметшин рассказал о том, каким видит будущее журналистики

Фото: Максим Платонов

Председатель Государственного совета РТ, глава регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин рассказал о том, каким видит будущее журналистики.

«Состояние дел в системе СМИ говорит об уровне демократизации и ответственности перед жителями. Вы те, кто доносит до людей информацию и обеспечивает обратную связь. Нам удалось сохранить большинство изданий и ТРК, которые вещают на двух языках. Профессионализм журналистов год от года растет, вместе с ответственностью. В целом в созидательную деятельность, в объединение власти и людей вы вносите огромную лепту», — сказал он.

По его словам, хотелось бы, чтоб вернули систему подготовки журналистов по отдельным направлениям: сельское хозяйство, промышленность и т. д.

«Снизилась важность муниципальных и районных газет, и нам надо работать с их руководством, чтоб такие газеты были рупором общественности и выходили с предложениями о том, как улучшить жизнь людей. Они не должны перепечатывать то, что пишут центральные издания, — людей ведь больше интересует то, что происходит непосредственно рядом с ними», — отметил Мухаметшин.

Он подчеркнул, что «критически направленные издания тоже имеют право на жизнь».

«Но важно, чтоб критика была объективной, а не сведением счетов. В этом всем состоит благородная миссия журналистов республики», — заключил политик.