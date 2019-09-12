У игрока «Краснодара» украли часы стоимостью 23 млн рублей

В Краснодаре задержан мужчина, которого подозревают в краже часов у игрока местного футбольного клуба, информирует УМВД России по Краснодару.

Задержанный незаконно проник в дом футболиста «Краснодара» Ари и похитил 12 наручных часов общей стоимостью около 23 миллионов рублей.

По информации следствия, несколько украденных часов задержанный успел продать, другие спрятал в подвале заброшенного строения неподалеку от своего дома. Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции и передано законному владельцу.

Отметим, что Ари выступает в России с 2010 года. Бразилец получил российский паспорт и уже успел провести несколько матчей в футболке сборной России.