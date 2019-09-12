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Промышленность

Появился первый официальный документ кабмина РТ по ОЭЗ «АлмА»

12:16, 12.09.2019
Появился первый официальный документ кабмина РТ по ОЭЗ «АлмА»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление, утверждающее проект планировки ОЭЗ «АлмА». Оно стало первым официальным документом правительства республики по новой ОЭЗ.

Документ подписан 9 сентября и опубликован сегодня.

Он подтверждает, что третья особая экономическая зона республики разместится на территории Нижнекамского, Альметьевского и Лениногорского районов.

Напомним, что накануне министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев рассказал об ожидаемых инвестициях в ОЭЗ. К 2025 году они прогнозируются на уровне 67,9 млрд рублей.

ПромышленностьОбществоВласть Татарстан Абдулганиев Фарид Султанович
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