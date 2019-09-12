«Ак Барс» поднимет тренерский стяг Билялетдинова под своды «Татнефть Арены»

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В Казани перед первым домашним матчем «Ак Барса» в сезоне пройдет чествование бывшего тренера казанской команды Зинэтулы Билялетдинова. Об этом сообщает официальный «Твиттер» «барсов».

«Зинэтула Билялетдинов — специальный гость на первом домашнем матче «Ак Барса» в сезоне!

Перед началом игры с «Металлургом» мы проведем чествование Зинэтулы Хайдяровича и поднимем именной тренерский стяг легенды нашего клуба под своды «Татнефть Арены». Ждем всех в пятницу!» — говорится в сообщении клуба.

Напомним, вчера прошла открытая тренировка «Ак Барса», где представители клуба сделали ряд серьезных заявлений.