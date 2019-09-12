В Казани откроется выставка винограда

В Казани 15 сентября пройдет выставка винограда. В ней примут участие садоводы-любители и виноградари из Татарстана и соседних регионов.

Мероприятие проводится ежегодно с 2009 года. В рамках выставки посетители смогут получить консультацию по выращиванию и уходу за виноградом и садовыми культурами, продегустировать и приобрести продукцию и саженцы.

Выставку организовывают клуб виноградарей «Казанская лоза» и Казанский государственный университет, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Мероприятие начнется в 10 часов по адресу: Казань, ул. Рауиса Гареева, 79, корпус 1.



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