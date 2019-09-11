В Уфе пройдет фестиваль башкирского меда

Фестиваль «Башкирский мед» с продажей различных сортов меда, продукции пчеловодства и апитерапии состоится в Уфе на площади имени Ленина 14 сентября.

В рамках фестиваля будет работать выездная ветеринарная лаборатория по оценке качества меда. Участников мероприятия ждут конкурсы среди пчеловодов и концертная программа с участием ведущих артистов Башкортостана.

Фестиваль проводится с целью продвижения бренда «Башкирский мед», поддержки и популяризации пчеловодства в республике, обеспечения населения качественной продукцией местного производства, говорится на сайте администрации Уфы.

Напомним, в настоящее время делегация Башкортостана презентует Уфу на 46-м Конгрессе Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» и Международной выставке «АпиЭкспо-2019» в канадском Монреале.