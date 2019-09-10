Жители Казани и Набережных Челнов стали чаще отказываться от зарплаты в конверте

Среди жителей Казани и Набережных Челнов выросло число противников зарплат в конвертах. Более трети россиян (36%) не согласятся на «серую» зарплату, отмечается в исследовании сервиса Superjob.

Согласно результатам опроса, 43% опрошенных согласились бы на работу с «серой» зарплатой. При этом получить зарплату в конверте согласны 49% мужчин и 36% женщин.

Больше всего противников дохода в конверте — в Набережных Челнах (40%), в Тюмени и Астрахани (42% соответственно). Число людей, которые не хотят получать «серую» зарплату, возросло в Казани (32% на сегодняшний день и 27% в прошлом году), Челнах (40 и 35%) и в Астрахани (42% и 37%), передает «РИА Новости».

Отмечается, что отказаться от «серой» зарплаты более склонны люди в возрасте до 24 лет (45%), в возрастной группе 25—34 таких только 43%, в возрасте 35—44 — 35%. Количество респондентов в возрасте от 45 и старше, которые готовы не согласиться на неофициальный доход — 35%.

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