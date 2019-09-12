Знаменитый дирижер из Уфы Владимир Спиваков отмечает 75-летие
Знаменитый скрипач и дирижер, художественный руководитель Национального филармонического оркестра России, народный артист Башкортостана, артист мира ЮНЕСКО Владимир Спиваков отмечает сегодня 75-летие.
Он родился в 1944 году в Уфе. На родине он реализует несколько творческих проектов: Международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает», Международный конкурс скрипачей, выступления стипендиатов Фонда Владимира Спивакова и благотворительные вечера.ОбществоКультура Башкортостан
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