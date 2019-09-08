NASA опубликовала снимки четырех больших ураганов

Эксперты NASA опубликовали снимки цепи тропических циклонов, которые сформировались в Западном полушарии Земли. Изображение сделано в 1:10 вечера по восточному поясному времени.

Помимо урагана «Дориан», который бушевал на Багамских островах, в восточной части Тихого океана можно увидеть ураган «Джульетта». Скорость ветра обоих достигает 160 км/ч.

Шторм «Фернан» уже достиг северо-востока Мексики, а ураган «Габриэль» движется через Атлантику к побережью Африки, сообщается на сайте американского ведомства. Скорость ветра внутри «Габриэля» — порядка 80 км/ч, на данный момент он не представляет опасности для суши.

Наряду с этим с запада на северо-запад Тихого океана идет сильный шторм «Факсай». По предположениям специалистов, он зайдет на территорию Японии в районе Токио сегодня со скоростью 148 км/ч.

Напомним, ураган «Дориан» бушует на Багамах с 1 сентября. Жертвами стихии уже стали 43 человека. 6 сентября ураган достиг штата Северная Каролина и ослаб до первой категории.

Ранее сообщалось, что ураган «Дориан» может стать самым сильным за последние 27 лет.