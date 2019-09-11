В «Камгэсэнергострое» сменился генеральный директор

Совет директоров ПАО «Камгэсэнергострой» избрал нового генерального директора. Им стал Ильнар Гильфанов. Он будет занимать этот пост в течение трех лет.

Ранее этот пост занимал Дамир Сафиуллин, который ушел с должности досрочно по собственному желанию, говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Ранее жительница удмуртского Ижевска Вероника Пантюхина подала в Арбитражный суд Татарстана иск о признании банкротом ПАО «Камгэсэнергострой» (Набережные Челны).