В «Камгэсэнергострое» сменился генеральный директор
Совет директоров ПАО «Камгэсэнергострой» избрал нового генерального директора. Им стал Ильнар Гильфанов. Он будет занимать этот пост в течение трех лет.
Ранее этот пост занимал Дамир Сафиуллин, который ушел с должности досрочно по собственному желанию, говорится в сообщении на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
Ранее жительница удмуртского Ижевска Вероника Пантюхина подала в Арбитражный суд Татарстана иск о признании банкротом ПАО «Камгэсэнергострой» (Набережные Челны).Бизнес Татарстан
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